Bayern-Jäger Leipzig bereit für den Titel: "Gier in allen Spielen"

Bereits am Mittwoch folgt der Auftritt bei 1899 Hoffenheim, drei Tage später empfängt RB den 1. FC Köln. Eigentlich soll am 22. Dezember noch das Pokalspiel in Augsburg stattfinden. Doch hier fordert Leipzig eine Verlegung ins neue Jahr und damit dasselbe Recht wie die Bayern und Leverkusen. Noch sperrt sich Augsburg. "Bisher gibt es keine Einigung. Wir haben das beim DFB hinterlegt und wären bereit, ähnlich wie Leverkusen, Klage einzureichen", sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff. Nagelsmann betonte, es gehe ihm dabei weniger um die aktuelle Belastung, als vielmehr darum, die Spieler ihre Familien etwas länger sehen zu lassen.