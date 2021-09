Bayerischer Verdienstorden Söder zeichnet Bayern-Torwart Neuer mit Orden aus

Neuer hielt den Orden in Form eines Malteserkreuzes und die Urkunde stolz in Händen und äußerte sich "sehr dankbar" für die Auszeichnung. "Ich stamme nicht aus Bayern. Deshalb hat es mich gewundert", sagte der in Gelsenkirchen geborene Weltmeister von 2014. Er habe aber als "Neu-Bayer" inzwischen am Tegernsee seine zweite Heimat gefunden.