Bayer-Werkself Leverkusen-Sportchef Völler: "2022 ist für mich Schluss"

In diesem bestätigte Völler auch erstmals, dass er im kommenden Jahr definitiv als Sportchef bei Bayer aufhören wird. "An Weihnachten habe ich das Thema mit meiner Frau Sabrina besprochen. Seitdem steht fest: 2022 ist für mich Schluss. Zumindest in dieser Form", sagte der frühere Teamchef der deutschen Nationalmannschaft. Eine Rückkehr in anderer Funktion nach einer Pause schloss er aber nicht aus.