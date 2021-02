Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart „Die Handspiel-Szene kann ich nicht bewerten, da ich die Regel nicht mehr verstehe“

Leverkusen/Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat am 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga auswärts bei Bayer 04 Leverkusen eine bittere Niederlage einstecken müssen. Die Stuttgarter zeigten sich im ersten Durchgang kaum konkurrenzfähig. Nach der Pause waren die Matarazzo-Schützlinge zweimal nah dran, das Spiel wieder offen gestalten zu können – doch die Bemühungen fruchteten nur kurz. Am Ende stand eine auch in der Höhe gerechtfertigte 2:5-Niederlage unterm Bayer-Kreuz. Bei den Schwaben stand im Nachgang vor allem die Szene kurz vor dem 1.3 im Fokus, als ein vermeintliches Handspiel der Leverkusener im Strafraum vom VAR nicht gecheckt und vom Schiedsrichter daher auch nicht nachträglich geahndet wurde.