Bauzug muss am Hauptbahnhof Stuttgart stoppen Unbekannte ziehen Feststellbremse an

Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt derzeit im Falle eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Ein Triebfahrzeugführer war am Samstagabend mit einem Bauzug von Waiblingen aus nach Stuttgart unterwegs, als er am dortigen Hauptbahnhof feststellen musste, dass sein Fahrzeug beschädigt worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen war durch eine angezogene Feststellbremse eine starke thermische Belastung am Radkranz des Zuges ausgelöst worden. Letzterer musste daraufhin außer Betrieb genommen werden. Wie hoch der Schaden ausgefallen ist, steht derzeit noch nicht fest.