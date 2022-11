Bausünden zum Abreißen Ist das Architektur oder kann das weg?

Viele Häuser zeigen, was sie eigentlich gerne wären

Doch was meint eigentlich Bausünden? Für Fröbe sind das eigenwillige architektonische Objekte, die nicht so recht in ihren Kontext passen wollen. Viele der Häuser, die im Kalender versammelt sind, heischen geradezu nach Aufmerksamkeit – und brüllen einem ins Gesicht, was sie lieber wären oder wo sie lieber stünden. Da ist etwa das Einfamilienhaus in Berlin, dessen Garten der italienischen Renaissance entsprungen zu sein scheint.