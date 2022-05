Bauprojekte in Marbach Rielingshäuser fühlen sich übergangen

Stadt muss erst Flächen sichern

Angedacht ist, 2023 mit einer Machbarkeitsstudie in die Erweiterungsplanung einzusteigen. Der Spatenstich soll 2025 über die Bühne gehen. Der Stadt schwebt vor, frische Kapazitäten über einen Anbau zu schaffen. „Dreh- und Angelpunkt ist dabei der Grunderwerb“, sagt Jan Trost auf Nachfrage. Dazu liefen gerade Gespräche. Der Bedarf für eine Erweiterung sei unstrittig, lasse sich an den steigenden Kinderzahlen ablesen. Es gebe Jahrgänge, die so geburtenstark sind, dass sicher zwei Klassen gebildet werden müssten, womit die Schule an ihre Grenzen stoßen würde. Dazu komme eine verstärkte Nachfrage nach einer Kernzeitbetreuung, wofür ebenfalls Räume benötigt würden.