Bauprojekt in Steinheim Hochregal rechtswidrig errichtet

Ob das Kreishaus am Ende die Genehmigung für das Hochregallager an dieser Stelle tatsächlich versagt und ob die Konstruktion dann abgebaut werden muss, steht derzeit in den Sternen. „Wir müssen zunächst die noch ausstehenden Stellungnahmen der Fachbehörden abwarten. Wir denken, dass eine Entscheidung bis in circa sechs Wochen fallen kann“, erklärt Pressesprecher Andreas Fritz. Bis dahin dürfte das Landratsamt auch geklärt haben, ob das Regal genügend Abstand zur Freihaltetrasse der Bottwartalbahn hält. Ein Punkt, der in dem ganzen Verfahren ebenfalls eine Rolle spiele, wie Frank Fussenegger in der Ausschutzsitzung erläuterte.