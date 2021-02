Bauprojekt in Oberstenfeld Die Sanierung der Lichtenbergschule wird teurer

Gleich mehrere Folgen hat der beabsichtigte Wegfall des Gebäudes 4, in dem aktuell der Musiksaal untergebracht ist. Die Verbindungsbrücke zum Gebäude 2 entfällt. Und als Ersatz für den Musiksaal und den nur durch eine Faltwand getrennt daneben gelegenen Raum, in dem bislang unter anderem Elternabende oder auch Veranstaltungen der Schulgemeinschaft stattfinden, soll der Eingangsbereich erweitert werden. Dazu soll die Fassade um knapp fünf Meter in Richtung des kleinen Schulhofs versetzt werden. So würde mit 50 Quadratmeter Fläche mehr als bislang auch für den Fall einer Vierzügigkeit der Schule genügend Platz für die diversen Veranstaltungen entstehen.