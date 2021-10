Bauprojekt in Marbach Wachstum macht Neubau erforderlich

Marbach - Die Marbacher Firma EgeTrans hat in den vergangenen Jahren eine beachtliche Erfolgsgeschichte hingelegt und wurde dabei nicht einmal von der Corona-Krise ausgebremst. Beschäftigte der weltweit agierende Logistiker 2013 noch 76 Frauen und Männer, waren es 2017 bereits 100. „Heute haben wir schon 180 Mitarbeiter in Marbach“, berichtete Geschäftsführer Marcel Steinmüller am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Technik, wo er auch auf die rasante Entwicklung beim Umsatz einging, der 2021 auf 180 Millionen Euro schnellen dürfte – und sich damit innerhalb von nur vier Jahren verdreifacht hätte. All das hat allerdings zur Folge, dass die Kapazitäten in dem erst 2017 bezogenen neuen Firmensitz am Neckarufer schon wieder zur Neige gehen, obwohl damals ein erheblicher Puffer an Bürofläche eingeplant war, wie Steinmüller betonte. EgeTrans strebt deshalb nun eine Erweiterung im großen Stil an.