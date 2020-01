Bauprojekt in Marbach Oehlerkreuzung wird extra geplant

Ein Gespräch mit dem für den Straßenbau zuständigen Regierungspräsidium (RP) habe ergeben, dass „aufgrund der zahlreichen Straßenbaumaßnahmen die zeitnahe Erstellung eines Planfeststellungsverfahrens durch das RP nicht möglich ist“, ist dazu in der Vorlage für den AUT nachzulesen.



Zeitnaher Einstieg im Frühjahr ist geplant

Nicht um das Verfahren selbst zu beschleunigen, aber den zeitnahen Einstieg noch in diesem Frühjahr zu schaffen, wird sich die Stadt wohl für den Weg des Bebauungsplanverfahrens entscheiden. „Dabei sind in etwa die gleichen Schritte zu machen wie beim Planfeststellungsverfahren, nur dass wir als Stadt unterstützend eingreifen“, erläutert Lobert. Ähnlich sei in der Frühphase der Planung der Benninger Umgehungsstraße vorgegangen worden, wo die Gemeinde mit einem Bebauungsplan quasi die notwendige Vorarbeit geleistet hat.



Anpassung der Pläne läuft aktuell

Im Februar 2017 war ein Wettbewerb für die Umgestaltung des nordwestlichen Stadteingangs mit der Lederfabrik Oehler abgeschlossen worden. Auf der Grundlage des dort erzielten Ergebnisses sollte ein Bebauungsplan für die Umgestaltung des nordwestlichen Stadteinganges erstellt werden, der auch den Umbau der „Oehlerkreuzung“ beinhalten sollte. Zur Vorbereitung wurden im Auftrag der Kommune eine artenschutzrechtliche Übersichtsbegehung und ein tierökologisches Gutachten erstellt. Vom RP wurden im Juni 2019 weitere Untersuchungen zur Verkehrssituation auf der L 1100 und L 1125 im Bereich Marbach – Murr beauftragt, um „eine ganzheitliche Lösung“ für das Verkehrsproblem auf der L 1100 und L 1125 zu finden. „Von den Mitarbeitern des Regierungspräsidiums wurde darauf verwiesen, dass derzeit eine Aktualisierung der Planung mit dem Ziel der Anpassung an neue Verkehrszahlen und der Optimierung des Verkehrsflusses erfolgt“, so die Information der Stadtverwaltung. Die Untersuchungsergebnisse wurden eigentlich schon Anfang 2020 erwartet, liegen aber noch nicht vor. „Wir werden wohl auch im Ausschuss kein Ergebnis dieser Untersuchung präsentieren können“, vermutet Ralf Lobert.