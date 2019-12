Bauprojekt in der Marbacher Güntterstraße Mitten in der Stadt entsteht Wohnraum

Die im Bebauungsplan für das Gebiet festgelegte Zufahrt ist eigentlich östlich des Baufeldes vorgeschrieben. Die Verschiebung des dortigen Zebrastreifens ist nach Rücksprache mit der Verkehrsbehörde im Landratsamt Ludwigsburg aber nicht möglich, deshalb ist die Zufahrt zu zwei Tiefgaragen am westlichen Rand geplant und mit den Behörden abgestimmt. Die dritte Tiefgarage wird über eine Zufahrt von der Schillerstraße her erschlossen.



Gemeinderäte begrüßen die Initiative

Die Gemeinderäte gaben dem Baugesuch grünes Licht. Einstimmig. Man begrüße die Initiative von Rainer Krause. Die Güntterstraße werde mit den Gewerbeeinheiten aufgewertet. Das tue der Fußwegverbindung Bahnhof/Kaufland zur Innenstadt gut. Zu begrüßen sei auch, dass im Innenbereich Wohnraum geschaffen werde, betonte Puls-Rat Hendrik Lüdke. Die Ausnahmen vom Bebauungsplan seien allerdings erheblich. Dabei sei die 28-prozentige Überschreitung der Grundflächenzahl nicht das Problem. Denn die sei dem Umstand geschuldet, dass versickerungsfähige Flächen bei der Grundflächenzahl mitberücksichtigt würden, so Lüdke. „Aber die massiven Überschreitungen der Baugrenzen sind schon problematisch. Wobei die Befreiungen zu mehr Wohnraum führen. Die Befreiungen abzulehnen würde daher eine Art „Eigentor“ bedeuten und wäre zum Nachteil unserer Stadt.“ Jürgen Waser von den Grünen erkundigte sich nach Einschränkungen für den Verkehr während der Bauzeit und wollte zudem wissen, ob Solaranlagen vorgesehen sind. Stefan Kling konnte beruhigen. Der Baukran werde auf die Mitte des Gebiets gestellt, die gesamte Baustelleneinrichtung könne auf dem Gebiet abgewickelt werden. Und was das Thema Solaranlagen angeht, so werde man die vorbereitenden Arbeiten erledigen. „Ob dann Anlagen installiert werden, muss dann aber die Hausgemeinschaft klären.“ Vorgesehen sind wohl auch Wallboxes zum Laden von E-Autos, erklärte Stefan Kling auf Rückfrage von Grünen-Rat Sebastian Engelmann