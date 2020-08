Bauprojekt in der Güntterstraße in Marbach Zweiter Kran sorgt für klare Verhältnisse

Wer dennoch ein Auto unterbringen will, kann künftig sogar Strom am seinem Stellplatz in der Tiefgarage laden. Möglich macht das eine Trafostation der EnBW sowie verstärkte Stromkabel. „Hinterher wäre es schwieriger, die Leitungen auszubauen“, sagt Rainer Krause, der froh ist, dass sich dieser Aspekt der E-Mobilität verwirklichen ließ. „Das war bei der Baugenehmigung noch nicht sicher.“

Das Sahnetüpfelchen des Projekts ist für Rainer Krause die Ansiedlung der Patienten-Heimversorgung (PHV) mit ihrer Dialysestation, die zurzeit noch am König-Wilhelm-Platz untergebracht ist, dort aber, so der Bauunternehmer, „aus allen Nähten platzt“. Die PHV könne sich in einem Haus an der Güntterstraße auf einer Fläche von 800 Quadratmetern auf zwei Etagen entfalten. „Mit dem Standort schließen wir dort eine gewerbliche Lücke zwischen Innenstadt und Bahnhof, was schon immer der Wunsch der Kommune war.“ Auch die PHV-Mitarbeiter fänden Parkplätze in der Tiefgarage. „Für uns ist damit ein großer Wurf gelungen“, sagt Krause, die Verhandlungen mit dem Stiftungsrat der PHV seien relativ schnell zum Abschluss kamen. Die Gebäude in dem Areal würden wohl Ende 2021 bezugsfertig. „Wir liegen bisher voll im Zeitplan.“ Überraschungen blieben laut geologischem Gutachten aus. „Wir haben die beste Bodengruppe.“