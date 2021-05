Bauprojekt in Benningen Wasserversorgung eingeschränkt

Keine „überflüssige“ Wasserentnahme vornehmen

Die Versorgung mit Trinkwasser kann zwar für alle drei Wasserzonen aufrecht erhalten werden. In der Niederzone – dem Ortsteil unterhalb der Eisenbahn – kommt es allerdings zu Einschränkungen hinsichtlich der Kapazität, da das Gebiet nur noch vom Hochbehälter in der Haydnstraße versorgt wird, der an diesem Tag keine Anbindung an den Hochbehälter „Biegeläcker“ zum „Nachfüllen“ hat.