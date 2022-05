Baupläne des Kreises in Erdmannhausen Asylunterkunft erfordert Transparenz

Dezentrale Unterbringung im Ort hat sich bisher bewährt

Die Integration von Asylbewerbern in Erdmannhausen laufe derzeit gut, was an der dezentralen Unterbringung liege, berichtete der Bürgermeister. Das örtliche Integrationsmanagement umfasse Sprachkurse und Anleitung im Sozialverhalten, besonders bei der Mülltrennung, es gebe aber auch Mitmachprojekte bei Vereinen. Das gelte es möglichst weiterzuentwickeln. „Wir wollen die Bürger in einem Beteiligungsprozess mitnehmen“, sagte Kohler, der einen Tag der offenen Tür in der neuen Unterkunft am Bahnhof veranstalten will, „wenn es so weit ist“. Wichtig sei, dass die Außenanlagen mit genügend Grün entsprechend gestaltet seien und Gemeinschaft ermöglichten.

In Erdmannhausen sind etwa 20 Ukrainer gemeldet

In Erdmannhausen sind nach Angaben der Verwaltung aktuell rund 20 Personen aus der Ukraine gemeldet. In diesem Jahr soll die Gemeinde zehn Personen in der Anschlussunterbringung aufnehmen. Wenn der Landkreis die Unterkunft am Bahnhof baue, sinke die Sollzahl im nächsten Jahr um ein Drittel, so Kohler. Allerdings würden Ukraineflüchtlinge, die auf dem freien Wohnungsmarkt untergebracht wurden, nicht mitgerechnet.

Für den Freundeskreis Asyl beklagte Martin Probst eine Überforderung Ehrenamtlicher beim Sprachunterricht, Verzögerungen bei Leistungsauszahlungen und eine Zwei-Klassen-Gesellschaft des Staates, der etwa Ukrainer besser stelle als die Menschen aus anderen Ländern. Man sei sich des Themas bewusst, antwortete Schliereke, doch seine Behörde müsse sich an politische Vorgaben halten. So habe ein abgelehnter Kosovo-Albaner keinen Anspruch auf einen Sprachkurs, während ukrainische oder anerkannte syrische Flüchtlinge bestimmte Leistungen erhalten dürften. Wegen der steigenden Zahlen seien die Mitarbeiter im Landratsamt stark ausgelastet. Im Sprachunterricht engagierten sich 150 Ehrenamtlichen freiwillig, sie würden mit Materialien unterstützt.