Baumpflanzaktion in Kirchberg Ein Herz für die Neckarschwarzpappel

Kirchberg - Gummistiefel, Spaten und schwerer Hammer – das war die nahezu ­einheitliche Ausrüstung von rund 60 Freiwilligen, die sich am Samstag auf der Wiese gegenüber des Kirchberger Klärwerks getroffen haben. Ihre Mission? Die größte Einzelpflanzung der Neckarschwarzpappel an der Murr. Ingesamt 55 der seltenen Bäume, die auf der Roten Liste bedrohter Arten stehen, wurden auf Kirchberger Gemarkung gesetzt. Acht weitere wurden in Murr gepflanzt, fünf zudem in Steinheim, wo es noch wenige Altbäume gibt. Weitere Standorte sollen im Lauf des Frühjahrs hinzukommen, erklärte Vlado Pajurin, Sprecher der Hegegemeinschaft Einzugsgebiet Murr, die die Veranstaltung organisiert hat mit dem Ziel, Flora und Fauna an der Murr und deren Zuflüssen nachhaltig zu verbessern. Das ist unter anderem wegen der Hitzesommer nötig. „Im letzten Jahr hat die Murr teilweise bis zu 24 Grad Wassertemperatur gehabt“, machte Pajurin den Handlungsbedarf deutlich. Dass Kirchberg am Samstag die mit Abstand meisten Neckarschwarzpappeln gesponsert hat, liege an der Aktion des Gemeindetages „1000 Bäume“, die man mit der Aktion der Hegegemeinschaft kombiniere, erklärte Kirchbergs Erster stellvertretender Bürgermeister Reinhard Enge.