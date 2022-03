Baumfällarbeiten bei Pleidelsheim Maßnahme sorgt für Entsetzen

Mit im Boot der Empörung ist auch der Bürger Nikolaj Reck, der sein Unverständnis in einem Brief an Bürgermeister Ralf Trettner festgehalten hatte.

Die Maßnahmen waren im Gremium vorgestellt worden

Vorausgegangen war der Holzfällaktion die professionelle Begleitung durch das Team der INA Südwest Partnerschaftsgesellschaft. Deren Mitarbeiter, Agrarbiologe Florian Wagner, hatte dem Gemeinderatsgremium am 16. Dezember vergangenen Jahres geeignete Maßnahmen zur Biotopverbundplanung vorgestellt. „Maßnahmen, von denen jede mit uns Räten hätte abgesprochen werden müssen“, sagen Staudenmaier und Reuther, die sich nun enttäuscht zeigen. „Das Vertrauen ist weg – wir sind davon ausgegangen, dass wir gemeinsam entscheiden und dass die Verwaltung nicht einfach 1:1 das übernimmt, was das Büro vorschlägt.“

„Wir haben hier nichts still und heimlich durchgeführt“

Bürgermeister Ralf Trettner indes kann den ganzen Wirbel nicht nachvollziehen, denn „wir haben hier ja nichts still und heimlich durchgeführt“. Es habe zwar durchaus leichte Kritik daran gegeben, dass die von Florian Wagner vorgestellten Maßnahmen nichts Weltbewegendes seien, aber konkrete Reaktionen hätte es auf diese nicht gegeben. Trettner erklärt: „Wir als Verwaltung haben uns dann für die Maßnahmen zum Artenschutz entschieden, über die auch im Mitteilungsblatt berichtet wurde. Im Übrigen haben wir uns von Fachleuten beraten lassen, die das studiert haben.“ Die Entscheidungen seien außerdem noch mit dem Landratsamt abgestimmt worden. „Dass unterschiedliche Meinungen darüber herrschen, was gut sei für den Umwelt- oder für den Artenschutz, diesen Zwiespalt haben wir in vielen Situationen“, so Ralf Trettner.

Für die Pleidelsheimer Verwaltung geht es bei ihrer Entscheidung aktuell vor allem um die Neugestaltung überalterter Bestände mit dem Ziel, den Lebensraum für Bewohner der Streuobstwiesen und der halb offenen Landschaften zu erhalten. Einer solchen Entwicklung im Sinne des Naturschutz stünden allzu dichte Gehölzpflanzungen aber stellenweise entgegen.