Baulücke in der Altstadt von Großbottwar Hausbau kommt – nach zähem Hin und Her

Großbottwar - Knapp drei Jahre ist’s her, da herrschte um die Bebauung einer Brachfläche beim Schiefen Haus in Großbottwar Einigkeit. Stadtverwaltung und Gemeinderat waren froh, dass die Baulücke in der Langen Gasse 32 endlich geschlossen wird – war doch ein zuvor vereinbarter Bau geplatzt. Ein neuer Anlauf also mit einem freien Architekten. Dessen Eigenplanung für ein Mehrfamilienhaus wurde zugestimmt. Im Dezember nun, zweieinhalb Jahre später, traf die Baugenehmigung ein. Der Gemeinderat ist darüber aber gar nicht mehr glücklich, und der Architekt blickt auf eine sehr nervenaufreibende Planung zurück. Die Stimmung war gekippt. Was ist passiert?