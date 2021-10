Bauland in Marbach Kampf für Rielingshausen geht weiter

Burgstetten sollen keine Steine in den Weg gelegt werden

Die Marbacher Räte im Ausschuss für Umwelt und Technik haben nun deutlich gemacht, dass sie die Pläne von Burgstetten nicht torpedieren möchten. „Ich möchte nur den Gleichbehandlungsgrundsatz einfordern“, sagte Jochen Biesinger von der CDU. Er erinnerte daran, dass Erbstetten im Vergleich zu Rielingshausen weniger Einwohner, eine schlechtere ÖPNV-Anbindung und etwa ebenso viele Arbeitsplätze habe. Was die Möglichkeiten zur Ausweisung von Bauland anbelangt, seien die Fälle ebenfalls vergleichbar. In Marbach seien die Optionen wie in Burgstall begrenzt, die Markung von Rielingshausen dagegen verhältnismäßig groß. „Wir würden es also unterstützen, wenn wir ein zweites Mal bei der Region vorstellig würden“, sagte Biesinger. Man solle darauf hinweisen, dass die Konstellationen ähnlich sind, pflichtete Ernst Morlock von der SPD bei. „Wenn man das wirklich mit fairen Mitteln sieht, ist das doch eine starke Ungleichbehandlung bei der Region zwischen Rielingshausen und Erbstetten“, hatte zuvor auch Bürgermeister Jan Trost betont.