Bauhof Benningen Das Montagsauto ist vom Hof

Benningen - Es war wohl so etwas wie ein typisches Montagsauto: der Mitsubishi Fuso Canter des Benninger Bauhofs. Vor acht Jahren für knapp 60 000 Euro gekauft, sorgte der Lastwagen von Beginn an nicht gerade für Begeisterung bei seinen Nutzern. Die Pritsche verkantete beim Herablassen öfter, die Automatik fiel teilweise aus, gerade bei kalten Wetter schaltete das Getriebe nicht richtig, das Fahrzeug fuhr bei wenig Gas nicht gut an, und, und, und. . .