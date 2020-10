Baugebiet in Kleinbottwar Scheibenäcker kann in die nächste Runde gehen

Sollte ein solcher Fall je eintreten, sei tatsächlich Augenmaß gefragt, meinte auch Alexander Kukk. Man müsse dann die Verhältnismäßigkeit prüfen. Andererseits brauche die Stadt ein effektives Instrument an der Hand, um steuernd eingreifen zu können. Andernfalls werde Geld in die Erschließung gesteckt und am Ende stünden Flächen frei. „Der Eigentümer hat es auch selbst in der Hand“, betonte der Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Inklusive Verlängerungsfrist räume man diesem einen Spielraum von zehn Jahren ein. „Da sollte man eigentlich in der Lage sein, ein Grundstück zu bebauen“, meinte Kukk. Bürgermeister Thomas Winterhalter erinnerte zudem an Beispiele von Baugebieten, deren Erschließung schon vor 17 Jahren begonnen habe und in denen immer noch Grundstücke brachlägen. Um das zu verhindern, könne man durchaus in einem neuen Gebiet darüber nachdenken, wie diese Frist zu verkürzen wäre. Was die nach dem Geschmack von Uwe Löder zu hohen Erschließungskosten anbelangt, gab Alexander Kukk zu bedenken, dass dieses Thema schon breit diskutiert worden sei. Es handele sich um ein Gebiet „mit anspruchsvoller Gestaltung, was sich in der Kostensituation auswirkt“.