Baugebiet Hartäcker in Beilstein Bauplatz-Bewerbungen ab November möglich

Die Preise wurden am Dienstag vom Gemeinderat festgelegt. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, pro Quadratmeter zwischen 500 und 550 Euro aufzurufen – je nach Verkaufszone. Dies war dem ein oder anderem im Gremium jedoch nicht genug. Denn die im Rahmen der Umlegung an Privatpersonen zugeteilten Bauplätze wurden bereits zu deutlich höheren Werten weiterverkauft. Thomas Bausch von der Initiative Beilstein plädierte deshalb für einen Quadratmeter-Preis um die 600 Euro. „Warum sollen wir hier auf Gelder verzichten, wenn die Nachfrage da ist?“, fragte er in die Runde, die anschließend munter diskutierte. Auch über die Verantwortung, die man als Kommune habe. Am Ende entschied man sich für eine Erhöhung – jedoch nicht im großen Stile, sondern um jeweils 25 Euro pro Quadratmeter. Heißt: In der Verkaufszone 1 wird ein Quadratmeter 550 Euro kosten, in der Zone 2 575 Euro und in Zone 3 525 Euro.