Baugebiet Dürren IV in Oberstenfeld Spatenstich nach sechs Jahren Planung

Die Zeit bis zur Konkretisierung des neuen Baugebiets Dürren IV war mit sechs Jahren ungewöhnlich lang. Außerordentlich lang ist aber auch die Liste der Interessenten, die schon jetzt auf einen der voraussichtlich 36 Bauplätze hoffen, auf denen, so die aktuellen Planungen, 80 bis 100 Wohneinheiten in 16 Einzelhäusern, acht Doppelhaushälften, sechs Reihenhauseinheiten und sechs Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Anfang Februar lag die Zahl der Bauwilligen noch bei etwa 200, zum Zeitpunkt des Spatenstichs am Montag sprach Bürgermeister Markus Kleemann bereits von 570 Parteien, die künftig in attraktiver Lage unter dem Lichtenberg wohnen wollen. Die Zahl der Interessenten zeigt auch, wie groß der Druck der Wohnungssuchenden in der Gemeinde ist.