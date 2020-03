Bauern gegen Aldi Traktoren blockieren Zentrallager von Aldi

Stuttgart - . Es ist ein Muskelspiel zwischen Traktoren und Lastwagen, und wer gewinnt, ist noch nicht ausgemacht: In der Nacht zum Montag parkten Hunderte von Bauern vor Zentrallagern von Aldi-Süd und Aldi-Nord, unter anderem standen in Donaueschingen rund 50 Traktoren „abseits der Fahrbahn“, so der Polizeibericht, und drohten den Lkw-Verkehr zu behindern. Ähnliche Szenen gab es vor vier Aldi-Zentrallagern in Rheinland-Pfalz mit 650 Traktoren sowie in Norddeutschland. „Die Bauern standen auf Feldwegen, nur in Einzelfällen ist einer ausgeschert und hat abfahrende Lkw behindert, so ein Bauernfunktionär aus der Pfalz.