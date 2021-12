Bauen in Steinheim Regeln bremsen Nachverdichtung aus

Für das Haus wäre genug Platz da

In der Höpfigheimer Backhausstraße sollte ein 9,50 Meter langes und 7,50 Meter breites Einfamilienhaus mit Garage errichtet werden, das sich komplett im Bauverbot befunden hätte, wie Frank Fussenegger ausführte. Der Bauamtsleiter wies zudem darauf hin, dass in der Umgebung keine vergleichbaren Befreiungen von den Vorgaben gestattet wurden. Darüber hinaus handele es sich auch um keinen Anbau, sondern um ein frei stehendes Haus, weshalb die Verwaltung dazu riet, dem Projekt im Gebiet Obere Seewiesen keine Genehmigung in Aussicht zu stellen. Bei einer Enthaltung folgte das Gremium diesem Beschlussvorschlag.