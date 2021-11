Bauen in Steinheim Der Weg für Häuslebauer ist frei

Bauträger erwartet große Nachfrage

Die beiden Mehrfamilienhäuser seien in Sachen Ausstattung identisch, betont Pietsch. Dennoch gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gebäudekomplexen. In der einen Immobilie werden sämtliche 18 Wohnungen verkauft, in der anderen werden alle 18 Einheiten vermietet, und zwar zu einem Preis, der 33 Prozent unter dem ortsüblichen Niveau liege, wie Pietsch erläutert. „Wir haben uns dazu verpflichtet, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, verweist er auf eine Übereinkunft mit der Stadt. Die Einheiten können auch nicht von jedermann bezogen werden. Man muss einen Wohnberechtigungsschein vorlegen. Der Bewerbungsstart soll etwa ein halbes Jahr vor Fertigstellung des Gebäudes sein. Dann könnten sich Interessenten auch schon einen ersten Eindruck von den Wohnungen verschaffen und ein Gefühl dafür entwickeln, ob die Räumlichkeiten zu ihnen passen, erklärt Pietsch. Man muss kein Hellseher sein, um zu prognostizieren, dass die Zahl des Aspiranten deutlich höher sein dürfte als die der zur Verfügung stehenden Mietwohnungen. Denn der Immobilienmarkt ist extrem angespannt. Insofern erwartet auch Nico Pietsch, dass die Nachfrage gut sein wird. Paulus Wohnbau habe bei einem ähnlichen Projekt in Bietigheim zehn Wohnungen realisiert – und diese innerhalb von nur einem Monat an den Mann oder die Frau gebracht.