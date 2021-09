Bauen in Steinheim Bei Schnaidt-Areal steht Feinschliff an

Annette Grimm von der SPD wies zudem darauf hin, dass man zu dem Vorhaben schon charmantere Modelle gesehen habe. Über Details an den Gebäuden werde also im weiteren Verfahren gewiss zu sprechen sein, wenngleich eine dichte Bebauung prinzipiell im Interesse ihrer Fraktion sei. „Das ist das, was die Zeit fordert“, betonte sie. Timo Renz von den Freien Wählern geht zudem davon aus, dass in dem frühen Bebauungsplan-Stadium das derzeitige „architektonische Statement noch nicht so viel Gewicht“ habe. Tatsache ist aber auch, dass die Grundkubatur und die Maße der Trakte die Basis für die weitere Planung bilden. Darauf machte Bauamtsleiter Frank Fussenegger aufmerksam.