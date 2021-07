Bauen in Rielingshausen Wohnhaus soll Werkstatt ersetzen

Auf brenzlige Situation verwiesen

Christiane Scheuing-Bartelmess von der SPD zweifelte das nicht an, wollte jedoch wissen, ob die angedachten sechs Stellplätze ausreichen werden. Immerhin gebe es schon jetzt in der Erntezeit Probleme in der Straße, wenn Autos am Rand parken und sich die schweren Maschinen kaum noch daran vorbeimanövrieren lassen. „Das ist ja jetzt schon brenzlig“, meinte Scheuing-Bartelmess. Wanner machte keinen Hehl daraus, dass ein Haushalt in der Praxis oft mehr als einen Wagen anmeldet und somit ein Missverhältnis zum Reservoir an Stellplätzen auf eigenem Grund entstehen kann. Aber die Vorgaben der Landesbauordnung würden mit einem Platz pro Wohneinheit erfüllt. Alles andere müsse man gegebenenfalls verkehrsrechtlich an der Straße regeln. Man könnte aber dem Bauherrn zumindest mitgeben, dass es der Ortschaftsrat begrüßen würde, wenn die Pläne hin zu einem Vierfamilienhaus mit sechs Plätzen abgeändert würden, regte Lothar Sondermeyer (SPD) an. Ob der Bauherr darauf eingeht, muss die Zukunft zeigen. Die Voranfrage jetzt wurde jedenfalls mehrheitlich abgesegnet.