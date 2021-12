Bauen in Rielingshausen Sorge um Parksituation wegen Neubau

Mehr Parkplätze als vorgeschrieben

Was die Stellflächen angeht, so machte Wanner darauf aufmerksam, dass pro Wohneinheit nur ein Parkplatz vorgeschrieben sei. Diese Vorgabe werde deutlich übertroffen. „Darauf weisen wir bei den ersten Kontakten auch hin, dass wir das gerne sehen würden“, sagte er. Insofern sollte man dem Eigentümer bei der Entwicklung seines Geländes nun keine Steine in den Weg legen, nur weil andere dieses Problem in der Vergangenheit nicht auf dem eigenen Grundstück gelöst haben und nun auf der Straße parken.