Bauen in Rielingshausen Nur CDU schert beim Keltergrund aus

Marbach-Rielingshausen - Als unlängst im Marbacher Ausschuss für Umwelt und Technik über den Bebauungsplanentwurf zum Keltergrund in Rielingshausen diskutiert wurde, kam kurz der Eindruck auf, das Vorhaben könnte im letzten Moment wackeln. Denn außer dem bekanntermaßen entschiedenen Neubaugebiets-Gegner Hendrik Lüdke von Puls äußerte auch CDU-Vertreter Jochen Biesinger mit Blick auf die Lage am Ortsrand, recht weit weg von Einkaufsmöglichkeiten und ÖPNV, ziemlich unvermittelt Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Ganzen. Doch am Ende entschied eine deutliche Mehrheit, einen Knopf an den Entwurf zu machen. Noch klarer sprach sich nun der Rielingshäuser Ortschaftsrat für die Weiterverfolgung des Areals aus. Hier enthielt sich lediglich Biesinger der Stimme. Allerdings vertrat das Gremium in einem Punkt eine andere Auffassung als die Kollegen in Marbach.