Bauen in Rielingshausen Kein Ökoausgleich für Keltergrund

Fraktionen wollen Wohnungsnot lindern

Argumente, die bei der Übermacht aus Freien Wählern und SPD nicht zündeten. Man lehne den freiwilligen Ausgleich ab, sagten die Sprecher Martin Mistele (Freie Wähler) und Ernst Morlock (SPD). Man habe sich einst explizit dafür entschieden, das Gebiet schnell und kostengünstig nach dem Sonderparagrafen zu entwickeln, konstatierte Morlock. „Wir sind dankbar für jeden Quadratmeter Wohnraum, der in Marbach beziehungsweise jetzt in Rielingshausen neu entsteht“, sagte er. Man stehe in der Pflicht, die Wohnungsnot zu lindern, pflichtete Mistele bei. Darüber hinaus gehe ein Naturausgleich ins Geld, was wiederum die Grundstücke verteuere und das Ziel erschwere, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ergänzte die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik. Morlock konnte ferner nicht nachvollziehen, dass aus der CDU nach so langer Vorlaufzeit zuletzt Zweifel an dem Gebiet laut geworden war. Jochen Biesinger erklärte aber, dass sich die Umstände geändert hätten. Man wisse zum Beispiel erst jetzt aus einem Gutachten, dass sich der Verkehr an der Kelterstraße mehr als verdoppeln werde. Angesichts dieser und anderer Punkte wie der wenig geschickten Anbindung an den ÖPNV sei man ins Grübeln gekommen und enthalte sich in puncto Bebauungsplanentwurf, gegen den Puls komplett stimmte.