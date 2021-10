Bauen in Marbach Der Öko-Ausgleich wird zum Kraftakt

Schlüssel liegt vielleicht bei höheren Zahlungen

Reinhard Wolf regt an, bei dem Thema vielleicht auch alte Grundsätze über Bord zu werfen. Der Marbacher Geograf, Natur- und Denkmalschützer, der die Gemarkung wie kaum ein Zweiter kennen dürfte, findet, dass man durchaus mal fragen könnte: Ist uns der Ausgleich für den ökologischen Eingriff wirklich weniger wert als baureifes Gelände? Und müsste man eventuell nicht zu der Antwort kommen: Wir als Stadt zahlen einem Landwirt für ein Stück seines Ackers, das wir gerne umnützen würden, künftig so viel wie für einen Bauplatz – oder zumindest deutlich mehr als bislang. Für Wolf wäre das ein Weg, Flächen für eine naturnahe Gestaltung zu gewinnen. Weiterhelfen könne aber auch, wenn man den Landwirten bei deren eigenen Grün-Projekten unter die Arme greift. Die hiesigen Bauern stünden unter Druck, wirtschaftlich und vom Image her, weil sie von einigen wegen des Insektensterbens an den Pranger gestellt würden. Folglich könne ein Landwirt in Erwägung ziehen, seinen Ruf verbessern zu wollen, indem er Fläche für eine ökologische Aufwertung abzwackt. Erleichtert würde das, wenn ihm die Kommune dabei finanziell unter die Arme greift.