Bauen in Marbach Bürokomplex am Stadtrand geplant

Marbach - Der Marbacher Immobiliendienst hat in den vergangenen Jahren schon einige Großprojekte in der Schillerstadt verwirklicht. So ließ das Unternehmen in Kooperation mit der Kommune in der Affalterbacher Straße ein Ensemble errichten, in dem bezahlbare Wohnungen untergebracht sind. Zudem wurden auf einem lange brach liegenden Grundstück zwischen Schillerstraße und Güntterstraße mehrere Häuser hochgezogen, vor allem zum Wohnen, teils auch mit Gewerbeflächen. Das neueste Projekt der Immobilienfirma hat ebenfalls beachtliche Dimensionen und richtet sich dieses Mal ausschließlich an Geschäftskunden: Auf einem derzeit unbebauten Grundstück in der Kirchenweinbergstraße soll auf vier Etagen ein Bürokomplex entstehen.