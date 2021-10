Bauen in Marbach Am Neubaugebiet wachsen Zweifel

Bei einem Nein wäre das Geld futsch

„Die Wohnungsnot ist da“, sprach sich folglich auch Martin Mistele voll für das Gebiet aus. „Wir sind für jeden Einzelnen froh, der zu den Glücklichen gehört und dort Wohneigentum für sich schaffen kann“, pflichtete Ernst Morlock von der SPD bei. Die Auswirkungen auf den Verkehr in der Umgebung seien auch überschaubar, so Martin Mistele in Anlehnung an ein Gutachten, das auf Antrag der Rielingshäuser CDU in Auftrag gegeben worden war und inzwischen vorliegt. Davon abgesehen habe man bereits viele finanzielle Mittel in die Entwicklung des Gebiets gesteckt, ergänzte der Rathauschef. Würde man jetzt eine Vollbremsung hinlegen, „wäre das Geld verloren“.