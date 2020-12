Baubeschluss in Marbach gefasst Sanierung der Fußgängerzone unter den Weihnachtsbaum gelegt

Marbach - Geschafft. Die Stadträte haben in ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr einen Knopf an das Projekt Sanierung und Neugestaltung der Fußgängerzone gemacht und einen Baubeschluss gefasst. Bereits im November hatte das Gremium dem Vorentwurf für den ersten Bauabschnitt zugestimmt. Am Donnerstag wurden noch ein paar Details festgezurrt: Vor die Metzgerei Bären kommt nicht ein ganz großer Baum, sondern zwei Bäume, die so groß sein werden, wie die anderen in der Fußgängerzone. Außerdem bleibt das Fontänenfeld an seinem von Christof Weigel vom Büro Baldauf ursprünglich vorgesehenen Standort. SPD-Rätin Ute Rößner hatte gebeten, zu prüfen, ob es nicht etwas mehr in Richtung Westen geschoben werden kann. „Es kann nicht auf den Standort des Christbaumes geschoben werden, aber zweieinhalb Meter weiter wären möglich“, erklärte Weigel jetzt. Am Ende stimmte das Gremium dann aber doch für die ursprüngliche Variante.