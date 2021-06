Bauarbeiten Rielingshausen Bus hält wieder an gewohnter Stelle

Nachdem die Umbaumaßnahmen in der Hauptstraße in Rielingshausen weitestgehend abgeschlossen sind, wird die Ersatzhaltestelle an ihren ursprünglichen Standort zurückverlegt, teilt die Stadt Marbach mit. Ab Donnerstag, den 10.06.2021, wird wieder ab Betriebsbeginn die ursprüngliche Bushaltebucht bedient.