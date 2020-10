Bauarbeiten in Steinheim Auf K 1702 rollen wieder die Bagger an

Wobei er zu bedenken gibt, dass der Stadt der Gesetzgeber im Nacken sitzt. Schließlich müsse der behindertengerechte Ausbau der Haltestellen eigentlich bis 2022 über die Bühne gehen. Und nirgendwo stehe, dass diese Verpflichtung erlischt, wenn keine Zuschüsse bewilligt werden.

Dazu komme, dass der Landkreis nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag mit der Sanierung der maroden Straße warten könne. „Wir sind auch froh, dass der Landkreis das machen will“, betont der Bürgermeister, der hofft, dass sich all die mit den Fördermitteln verbundenen Unwägbarkeiten bald schon in Luft auflösen und der Antrag so gut begründet war, dass die Gelder freigegeben werden.

Dann bliebe aber immer noch ein Thema, das beim einen oder anderen Verwunderung auslöst: Warum hat man mit der Erneuerung der Wasserleitung nicht auch bis 2021 gewartet, um nur einmal eine Baustelle einrichten zu müssen? Winterhalter erklärt, dass man nicht genau wissen konnte, was sich unter der Erde abspielt und erst eingehend zu prüfen hatte, in welchem Umfang welche Leitungen im Untergrund auf Vordermann gebracht werden müssen. Sonst hätte die Gefahr bestanden, die frisch sanierte Straße fünf Jahre später wieder aufzureißen. Und die nach der Analyse anfallenden Arbeiten habe man ohne Stress erledigen wollen, ehe es an die Erneuerung der Straße geht.