Bauarbeiten in Mundelsheim Kilianstraße wird abschnittsweise saniert

Mundelsheim - Die Kilianstraße als Parallelstraße zur Ortsdurchfahrt in Mundelsheim wird neben den Anwohnern vor allem von Bürgern genutzt, die zur Kilianskirche oder zum Friedhof unterwegs sind. Die Straße ist inzwischen aber von Bodenwellen übersät, auf ihr sammelt sich auch schnell mal Wasser an – weshalb jetzt saniert wird. Der Gemeinderat fasste am Donnerstag den Baubeschluss des Projekts mit einem Volumen von rund 705 000 Euro. „Während Corona fallen gerade aber die Preise im Straßen- und Tiefbau. Wir hoffen deshalb, dass die Kosten unter unserer Berechnung liegen werden“, machte Ronald Kipshoven vom Ingenieurbüro Rauschmaier Hoffnung.Die Sanierung ist in drei Abschnitten geplant. Am längsten wird die Baustelle von der Kreuzung zur Neuweiler- bis zur Urbanstraße bestehen. Anschließend geht es Richtung Süden weiter, zunächst bis zum Hohlweg und dann bis zur Blumenstraße. Die Kreuzungen werden jeweils auch gesperrt sein. „Die Umleitungen sind dank der einzelnen Abschnitte aber gut machbar“, sagte Ronald Kipshoven. Ausgetauscht werden die Wasserleitungen, auch die teils gravierenden Schäden bei Hausanschlüssen werden behoben. Zwischen der Neuweiler- und der Urbanstraße wird der zu kleine Kanal aufdimensioniert. Verlegt werden auch Leerrohre für eine mögliche Glasfasererschließung.