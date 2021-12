Bauarbeiten in Marbach Auf Fußgänger kommen Umwege zu

Kälteeinbruch könnte Folgen haben

Was den Zeitpunkt der Arbeiten anbelangt, verwies Seiberling auf den Antrag des Bauherren. Der Schritt mit dem Stromanschluss stehe jetzt wohl an und solle zügig verwirklicht werden, damit das Projekt weiter voranschreiten könne. „Aber ich sehe es schon auch so, je nach Wetterlage wird das unter Umständen zu Einschränkungen führen“, erklärte er. Dass solche Szenarien im Bereich des Möglichen sind, kann auch das für diesen Straßenraum zuständige Landratsamt in Ludwigsburg nicht ausschließen. „Alle Baumaßnahmen unter freiem Himmel sind immer witterungsabhängig, sodass Verzögerungen nie ausgeschlossen werden können“, erklärt Pressesprecher Frank Wittmer.

Gehweg wird abschnittsweise aufgerissen

Fakt sei aber auch, dass für das Bauvorhaben auf dem Grundstück zwischen Güntterstraße und Schillerstraße zum Anschluss an das Stromnetz Leitungen bis zum nächstgelegenen Stromversorger an der Bahnhofstraße 2 verlegt werden müssen. Und dafür sei es erforderlich, den Gehweg auf der gesamten Strecke abschnittsweise zu öffnen. Ferner sei eine Querung der Bahnhofstraße notwendig, bei der ebenfalls Stück für Stück vorgegangen werde und jeweils eine der drei vorhandenen Fahrspuren gesperrt werden müsse.

Sanierungsbedarf bei der Bahnhofskreuzung

Drastisch

Wenn demnächst zwischen Güntterstraße und Bahnhofskreuzung der Gehweg aufgerissen wird, ist das mit einigen Unannehmlichkeiten für Fußgänger und Autofahrer verbunden. Das dürfte aber fast schon ein Klacks sein im Vergleich zu dem sein, was irgendwann noch kommen könnte. Die Stadt drängt nämlich darauf, in dem Bereich rund um die Bahnhofskreuzung den Fahrbahnbelag erneuern zu lassen. Wenn die Sanierung in Angriff genommen wird, werde das weitaus drastischere Einschränkungen zur Folge haben, kündigte Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling an.

Schäden

Seiberling erklärte, dass die Straße in dem Bereich starke Schäden aufweise. Man mahne den mauen Zustand regelmäßig bei der Straßenbauverwaltung an, habe erst unlängst wieder einen Brief in der Sache herausgeschickt. Der zuständigen Behörde sei das bewusst. „Das Thema soll auch angegangen werden“, sagte er. Vollsperrungen seien dann unausweichlich.

Zeitplan Der Zeitpunkt der Sanierung ist aber offen. In dem derzeit noch geltenden Straßen-Erhaltungsprogramm sei die Marbacher Bahnhofskreuzung nicht enthalten, konstatiert Josephine Palatzky, Pressesprecher im Regierungspräsidium Stuttgart. Man müsse auch abwarten, ob der Knotenpunkt bei der Fortschreibung der Liste aufgeführt sein wird. Allerdings könnte es über eine andere Schiene doch zur Umsetzung kommen: „Im Zuge des geplanten Ausbaus der Oehler-Kreuzung wird von Seiten des zuständigen Baureferats im Regierungspräsidium Stuttgart geprüft, ob es – zur Ausnutzung von Synergieeffekten – sinnvoll erscheint, im Umfeld Erhaltungsmaßnahmen, darunter würde auch die Bahnhofskreuzung fallen, mit umzusetzen.“