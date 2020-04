Bauarbeiten in Hessigheim Sanierung der Ortsdurchfahrt beginnt am 20. April

Die Kreisstraße wird in drei Bauabschnitten saniert: Der jetzt startende erste Abschnitt beginnt am Ortsausgang in Richtung Mundelsheim und endet an der Einmündung Brückenstraße. Dieser Abschnitt ist voll gesperrt. Aus Richtung Hessigheim-Ortsmitte ist die Befahrbarkeit der Neckarbrücke in Richtung Kleiningersheim und somit auch die Erreichbarkeit der Firmen auf der östlichen Neckarseite sowie des Wohngebiets Schreyerhof zu jeder Zeit gegeben. Der überörtliche Verkehr wird von Mundelsheim über die L1115 nach Besigheim und über die K1620 Ottmarsheimer Straße nach Hessigheim geleitet.