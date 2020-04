Bauarbeiten in Erdmannhausen Die neue Sporthalle unter die Lupe genommen

Erdmannhausen - Die neue Erdmannhäuser Schulturnhalle zwischen Astrid-Lindgren-Schule und Ochsenweg wächst und gedeiht. Darüber, wie weit die Arbeiten an dem Großprojekt sind, haben sich die Gemeinderäte im Rahmen des Verwaltungs- und Technischen Ausschuss am Donnerstagnachmittag vor Ort informiert. Entgegen der üblichen Gepflogenheiten bei Besichtigungsterminen ging es allerdings nicht in großen Fahrgemeinschaften von A nach B, sondern eher mit einer großen Fahrzeugflotte allein oder maximal zu zweit im Auto.