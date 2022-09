Bauarbeiten in Besigheim B 27 wird teilweise voll gesperrt

Eine Baustelle auf der Bundesstraße 27 in Besigheim wird in der kommenden Woche zu Verkehrsbehinderungen führen. Das teilt das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart mit. Die Fahrbahndecke werde von Sonntag, 18. September, bis voraussichtlich Samstag, 24. September, in zwei Teilabschnitten erneuert, was zur teilweisen Vollsperrung der B 27 führt.