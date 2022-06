Bauarbeiten im Zentrum von Marbach In der Wildermuthstraße wird es eng

Bürgermeister: „Chaos bricht nur in den ersten drei Tagen aus“

Lastwagenfahrer sollten um die Baustelle lieber einen großen Bogen machen. Für die Brummis wird es nämlich eng. Aus Richtung Ludwigsburg dürfen sie erst gar nicht in die Wildermuthstraße einbiegen. Und das nahe Wohnviertel an der Hermann-Hesse-Straße ist für sie erst recht tabu. Stattdessen werden sie über die Güntterstraße und Erdmannhausen nach Affalterbach geleitet. Dort sieht der Bürgermeister Steffen Döttinger die Marbacher Baustelle recht gelassen: „Was sein muss, muss sein – das Chaos bricht immer nur in den ersten drei Tagen aus.“ Vor etwa 15 Jahren musste er in seinem Ort eine große Straßensanierung bewältigen. „Manche Fahrer glauben nicht an die Umleitungsschilder und fahren einfach weiter.“ Das lege sich aber mit der Zeit.

Autofahrer haben es etwas leichter als Lastwagenfahrer

Autofahrer mit dem Ziel Affalterbach haben es in Marbach übrigens etwas leichter als Lastwagenfahrer – sie dürfen von der Güntterstraße aus durch die Hermann-Hesse-Straße und die August-Lämmle-Straße im Einbahnstraßenmodus auf die Wildermuthstraße links einbiegen und nach Affalterbach weiterfahren, bestätigt das Landratsamt Ludwigsburg. Sie bräuchten deshalb auch nicht unbedingt den Umweg über Erdmannhausen nehmen.

Längere Rückstaus an der Kronenkreuzung scheinen vorprogrammiert

Was auf dem Papier logisch und funktionell aussieht, dürfte im Alltag Zeit fressen. Viele Autofahrer aus Richtung Affalterbach weichen sonst immer der Kronenkreuzung aus, indem sie vorher nach rechts in die August-Lämmle-Straße abbiegen. Diese Variante ist ihnen nun verwehrt, denn sie stoßen auf die Einbahnstraße. Längere Rückstaus an der Kronenkreuzung scheinen damit vorprogrammiert. Mehr Wartezeit vor der Ampel müssen auch die Fahrer der Lastwagen einkalkulieren, die laut Landratsamt die Kreuzung, rein technisch gesehen, wie gewohnt befahren können.

Schleichverkehr in Marbacher Wohnvierteln an der L 1127?

Könnte Schleichverkehr in den Marbacher Wohnvierteln an der L1127 zum Problem werden? Bisher habe er noch keine signifikante Zunahme in der Uhlandstraße bemerkt, sagt Ekkehard Graf, Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Marbach. Auch auf der Kernerstraße halte sich der Schleichverkehr in Grenzen. „Mal sehen, wie es dann während der Baustelle wird.“ Auffälliger seien hingegen Autofahrer, die in der Uhlandstraße die Einbahnstraße in der falschen Richtung benutzten.

Die Wohnviertel beim König-Wilhelm-Platz würden von Autofahrern genutzt, um abzukürzen, berichtet Bürgermeister Jan Trost. „Wir gehen aber davon aus, dass sich der überörtliche Verkehr auf andere Routen verlagern wird.“ Während der Baustellenzeit rechne er mit Ausweichverkehr.