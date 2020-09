Bauarbeiten im Hörnle Der Verkehr leidet unter den Baustellen

Marbach-Hörnle - Das Hörnle ist Marbachs jüngster Stadtteil – und doch schon in die Jahre gekommen. So hat die Kommune in den vergangenen Jahren rund sechs Millionen Euro in die 1958 gegründete Siedlung investiert. Die Straßen- und die Tiefbauarbeiten für eine verbesserte Infrastruktur schreiten langsam, aber stetig voran. Für die rund 1650 Bewohner bedeutet das, sich mit den Baustellen zu arrangieren. Ein hohes Maß an Improvisationsvermögen scheint aber gerade auch in diesen Wochen vonnöten. Unzufrieden scheinen die Bürger mit den Arbeiten aber grundsätzlich nicht zu sein, zumal auch neu verlegte Hausanschlüsse ihnen ein Plus an Sicherheit bieten. Zum Ausspracheabend mit der Marbacher Stadtverwaltung jedenfalls kamen nur etwa zehn Bürger am Dienstag in die Stadthalle – was sicherlich auch coronabedingt war.