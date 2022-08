Bauarbeiten bei Marbach Landesstraße wochenlang gesperrt

Gras soll Schadstoffe binden

Der Gehweg werde aber auch aus Umweltschutzgründen zurückgebaut. Aktuell werde das Straßenwasser auf rund der Hälfte der Strecke am Bordstein entlanggeführt, über Seitenabläufe direkt in einen Kanal geleitet, der das Wasser in die Murr abschlage. Im Falle eines Unfalls würden dadurch Leichtstoffflüssigkeiten wie Benzin in gleicher Weise in den Vorfluter gespült. In Zukunft soll das Wasser zunächst über ein mit Gras bewachsenes Bankett, in dem die Pflanzen etwaige Schadstoffe zum Teil schon binden, in Mulden geführt werden, von wo aus es gebremst in Kanälen und Gewässern landet. Ein Punkt, der auch wegen zunehmender Starkregenereignisse wichtig sei.