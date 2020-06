Bauarbeiten auf der A81 Rampe Würzburg-Mannheim bleibt zu

Das Regierungspräsidium Stuttgart erneuert derzeit die Fahrbahn der A6 in Richtung Mannheim zwischen der Anschlussstelle Bretzfeld und Heilbronn/Neckarsulm auf Höhe des Autobahnkreuzes Weinsberg. Zudem wird die Rampe Würzburg-Mannheim saniert. Grund für die Sanierung sind Schäden an der Fahrbahn durch Spurrinnen und Schlaglöcher. Die Sanierungsarbeiten werden in zwei Bauphasen durchgeführt.