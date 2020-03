Bauarbeiten auf der A81 Fahrbahndecke wird erneuert

Die Baumaßnahme gliedert sich in zwei Hauptbauphasen. Nach der Einrichtung der Verkehrssicherung wird in der ersten Bauphase ab Samstag, 14. April, die linke Fahrbahnseite, also der zweite und dritte Fahrstreifen, saniert. In der zweiten Bauphase wird die rechte Fahrbahnseite, also der erste Fahrstreifen sowie der Seitenstreifen, saniert. Es stehen in dieser Zeit weiterhin drei Fahrstreifen mit verringerter Breite zur Verfügung.