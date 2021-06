Bauarbeiten an Sporthalle Die Riedhalle wird teurer – mal wieder

„Das ist eine ungewöhnliche Situation“, sagte der Architekt Jochen Wilfert vom zuständigen Büro Knecht und erklärte den Räten, wie es dazu kam. Ursprünglich waren für die Dachabdichtungsarbeiten an der Halle rund 190 000 Euro veranschlagt. So hatte es das Büro vor drei Jahren „anhand von ähnlichen Beispielen“ berechnet, was es kosten sollte, wenn die Folienabdichtung saniert und die großflächigen Dachoberlichter, die nicht mehr benötigt werden, ausgebaut werden. Später, als die Planungen mehr ins Detail gingen, habe sich herausgestellt, dass die speziellen Trapezbleche des Daches aus den 1970er Jahren nicht mehr herstellbar sind und daher ein höherer konstruktiver Aufwand erforderlich ist. Was die Kosten nach oben treibt – ebenso wie die momentane Marktsituation, räumte Wilfert ein. „Das ist sehr unangenehm. Aber wir sehen keine andere Möglichkeit. Da müssen wir gemeinsam durch.“ Rund 320 000 Euro soll die Dachsanierung nun kosten.