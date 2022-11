Bau Nach dem Fertighaus-Boom: Kommt jetzt die Krise?

Die "Multi-Krise" nennt es das Unternehmen. Angefangen damit, dass es so gut wie keine Zuschüsse mehr für Neubauten gebe, so Schwörer. Die aktuelle Förderung mit dem sperrigen Namen "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" - auch QNG genannt - sei komplex und in den Details noch nicht abschließend geregelt.