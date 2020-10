Bau des Nahwärmenetzes in Marbach beginnt Einfahrt zur Haffnerstraße ab Montag gesperrt

Die Stadt Marbach informiert in einer Pressemitteilung, dass die Firma Langjahr voraussichtlich ab Montag, 12. Oktober, mit den Tiefbauarbeiten für die Nahwärmeversorung in der Haffnerstraße beginnt. Die Arbeiten beginnen von der Poppenweiler Straße aus, so dass ab diesem Zeitpunkt die Einfahrt in die Haffnerstraße gesperrt ist. Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über die Auerbachstraße.